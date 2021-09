Publié vendredi 11 septembre 2021, le document faisait aussi état d’un relèvement des rendements et des surfaces plantées, les trois éléments étant tous de nature à saper les prixdu maïs dont la récolte approche. Après la publication, vendredi, les prix avaient pourtant pris de l’altitude, une réaction contre-intuitive liée au fait que le marché s’attendait depuis plusieurs jours à une publication de cette nature.

Les cours du maïs, du soja et du blé reculent

Lundi 13 septembre 2021, les cours du maïs se sont contractés, avant de se stabiliser non loin des niveaux de vendredi. « Le marché semble avoir trouvé du soutien », a expliqué Frank Cholly, du cabinet de courtage RJO Futures, après un été marqué par une chute à mesure que s’accumulaient les nouvelles d’un temps relativement clément et d’une demande soutenue.

« On pourrait voir le prix remonter vers 5,30 (dollars le boisseau) », dit l’analyste. Pour autant, « il semble qu’il n’y ait pas de menace de gel » d’ici la fin de la récolte, fait-il valoir. « La moisson devrait être sans histoire, dans les temps. Et ça met un peu de pression sur le marché » et les cours.

Le constat est sensiblement le même pour le soja, dont les prévisions ont été, elles aussi, revues à la hausse aux États-Unis dans le rapport Wasde. Lundi, le cours de la Glycine max, de son nom scientifique, se repliait légèrement, mais moins que le maïs. L’USDA a annoncé lundi une commande de 132 000 tonnes de soja par un acheteur étranger non identifié.

Quant au blé, il était aussi en baisse modeste, après un relèvement, par l’Australie, l’Union européenne et la Chine, de leurs prévisions de récolte, selon le rapport Wasde.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre a clôturé à 6,8700 dollars contre 6,8850 dollars jeudi, en repli de 0,21 % par rapport à vendredi.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé à 5,1325 dollars contre 5,1750 dollars, en baisse de 0,82 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en novembre a conclu à 12,8475 dollars contre 12,8650 dollars, en baisse de 0,13 %.