Le cours du maïs a conclu mardi à Chicago sur un sommet en neuf ans à la clôture mais a ralenti un peu sa course en séance, signalant des prises de bénéfices qui ont affecté aussi les cours du soja et du blé.

« On dirait que le marché atteint une certaine maturité à ces niveaux, avec le cours du maïs qui a progressé très rapidement ces derniers six jours, passant de 6 dollars le boisseau à près de 7 dollars pour la récolte actuelle », a souligné Dax Wedemeyer d’US Commodities.

La pluie assagit les cours

« Techniquement, le marché a été sur-acheté à un certain point et on voit les investisseurs prendre leurs profits », a ajouté l’analyste. Le cours s’est aussi assagi avec la perspective d’un peu d’humidité attendue dans le midwest, dans le centre des Etats-Unis, ce qui sera profitable à la récolte.

Lundi 26 avril 2021, le maïs avait atteint son augmentation maximale autorisée sur une séance (+25 cents), une envolée qui avait conduit à une interruption temporaire des échanges dans la journée.

Le ministère américain de l’Agriculture a en outre annoncé mardi 27 avril 2021 la vente à l’exportation de 101 600 tonnes de maïs vers une destination inconnue.

Le cours du soja s’est un peu replié, lui aussi sujet à des prises de bénéfices alors que sa culture avance bien, mieux que la moyenne à cette période de l’année, a encore précisé l’analyste de US Commodities.

Le blé aussi a terminé en légère baisse, alors que des pluies sont prévues dans les plaines américaines qui pourraient favoriser la récolte et donc moins les prix.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a conclu à 7,3375 dollars contre 7,3950 dollars lundi, en repli de 0,77 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai a fini à 6,9550 dollars contre 6,8050 dollars à la dernière clôture, grimpant de 2,20 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mai a terminé à 15,4975 dollars contre 15,6900 dollars lundi, en baisse de 1,22 %.