Bourse de Chicago

Le maïs au plus haut depuis un an

-216 min

Les cours du maïs ont atteint leur plus haut niveau depuis un an à la Bourse de Chicago ce mercredi 14 octobre 2020. © GFA

Les cours du maïs et du soja ont accéléré leur hausse ce mercredi 14 octobre 2020 à la Bourse de Chicago, soutenus par d’importantes commandes chinoises et un dollar plus faible. Le blé s’est aussi redressé, servi par le temps trop sec en Russie et dans les plaines américaines.