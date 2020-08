Bourse de Chicago

Le maïs a baissé en juillet dans l’attente d’une offre excédentaire

01.08.20

Le prix du maïs coté à Chicago, qui a terminé ce vendredi 31 juillet 2020 proche de l’équilibre, a reculé de plus de 4 % en juillet, le marché anticipant des récoltes abondantes aux États-Unis. Le blé et le soja sont montés sur la séance et sur le mois.