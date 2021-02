« On arrive à la fin du mois et les fonds liquident leurs positions et prennent leurs profits », dans un contexte de dollar plus fort, a indiqué Michael Zuzolo, de Global Commodity Analytics and Consulting.

Deuxième séance de baisse

Pour la deuxième séance d’affilée, le cours du blé, qui avait atteint un sommet en six ans en début de semaine, a souffert de la montée du dollar, qui renchérit le prix du blé américain à l’exportation.

Le soja pour sa part a subi « les incertitudes autour de la demande chinoise », a noté Michael Zuzolo alors qu’il y a des interrogations sur l’étendue des cas de peste porcine africaine sur le cheptel en Chine.

Les porcs chinois sont grands consommateurs de tourteaux de soja importés des États-Unis et du Brésil. « Cela pose la question de quelle sera la demande chinoise, d’autant plus que leur monnaie a faibli et leur pouvoir d’achat aussi », a ajouté Michael Zuzolo.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mai, le plus échangé, a terminé à 6,6025 dollars contre 6,7575 dollars jeudi, en repli de 2,29 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mai a fini à 5,4750 dollars contre 5,4975 dollars la veille, baissant de 0,41 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mai a terminé à 14,0425 dollars contre 14,0750 dollars en recul 0,23 %.

AFP