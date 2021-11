Le billet vert, sur la pente ascendante depuis le printemps, a nettement grimpé mardi, à un niveau plus haut en seize mois face aux principales monnaies. « Le dollar est plutôt ferme et cela a exercé une pression sur le prix du blé surtout, qui s’est ensuite répandue sur les autres céréales », a commenté Dewey Strickler, d’Ag Watch Market Advisors.

Une offre tendue

Dewey Strickler a noté que le dollar s’est apprécié depuis le mois de mai « pénalisant certaines de nos exportations ». Le blé est ainsi un peu redescendu de ses sommets en neuf ans atteints la veille, dans un contexte inflationniste alimenté par une offre tendue avec des problèmes d’approvisionnement.

Le cours du maïs a suivi le blé dans le rouge, également affecté par la robustesse du dollar. En outre, il a été annoncé que la production de maïs de l’Ukraine serait plus abondante que celle prévue.

« Ils cultivent une quantité certaine de maïs et ils exportent. Aussi lorsque vous avez une hausse de la production dans une de ces régions, cela signifie de la concurrence à venir », a indiqué Dewey Strickler, tout en soulignant que « ce facteur pesait moins sur les cours que le dollar ».

L’annonce d’une vente à l’exportation de 270 000 tonnes de maïs au Mexique, annoncée par le ministère de l’Agriculture (USDA), n’a pas souri au cours.

Une forte demande de tourteaux

Le soja s’est replié plus modestement, la forte demande pour les tourteaux et l’huile continuant à soutenir généralement les cours. « Mais le temps s’annonce favorable pour les cultures en Amérique latine et on s’attend à une récolte record au Brésil : je suis un peu surpris que le cours tienne si bien », a pronostiqué l’analyste d’AG Watch Market Advisors.

Une vente de 161 000 tonnes de soja vers une destination inconnue a aussi été annoncée.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre a lâché 1,93 %, à 8,1025 dollars contre 8,2625 dollars, un plus haut niveau depuis 2012.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre a terminé en repli de 0,0,95 %, à 5,7100 dollars contre 5,7650 dollars lundi.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier a abandonné 0,47 %, à 12,5125 dollars contre 12,5725 dollars à la clôture précédente.