Le cours du blé a légèrement rebondi mercredi 29 décembre 2021 à Chicago, et dans une moindre mesure le maïs, dans un marché très peu étoffé tandis que le soja s’est stabilisé.

Le prix du principal contrat de blé, dans un volume de négoce réduit à un tiers de la normale, a gagné un demi-point de pourcentage après avoir perdu 2,54 % la veille. Les opérateurs surveillent le temps sec dans les grandes plaines américaines du midwest où le froid va s’installer.

Incertitutde autour de l’offre de blé

Ces inquiétudes étaient favorables au cours. « Il nous faut plus d’humidité dans les grandes plaines et il n’y en a pas », a souligné Jack Scoville de Price Futures Group. « Cela soutient le marché, de même que l’achat de 300 000 tonnes de blé par l’Égypte » à l’Ukraine, ce qui est positif pour la demande.

« Il y a toujours des incertitudes sur ce que sera l’offre mondiale de blé et des espoirs de davantage de demande », a encore pointé Jack Scoville comme facteur de soutien des prix.

Le blé comme l’ensemble des céréales ont été très solides ces derniers temps.

Dans un marché également très étroit, le maïs s’est stabilisé après s’être rétracté d’un plus haut en six mois. Il avait été dopé par les craintes sur les récoltes dues à la sécheresse dans le sud de l’Amérique latine, particulièrement en Argentine pour le maïs. Ces inquiétudes sur le temps sec se poursuivaient mais quelques pluies sont prévues la semaine prochaine en Argentine et dans le sud du Brésil où l’on cultive du soja.

Le nord du Brésil en revanche connaissait des inondations après des pluies diluviennes.

Le cours du soja a subi des prises de profits en séance avant de faire une pause à l’équilibre. Son prix a grimpé de façon continue depuis deux semaines à un plus haut en quatre mois, pour le principal contrat.

Il a été porté par les cours élevés des tourteaux, utilisés pour l’élevage, et de l’huile comestible. « Les tourteaux et les huiles ont vraiment augmenté ce mois-ci, alors il ne faut pas être surpris de les voir reculer un peu à la fin de l’année », a expliqué l’analyste de Price Futures. « Dans l’ensemble la tendance est à la hausse », assure-t-il.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars 2022 a avancé de 0,54 % à 7,8775 dollars contre 7,8350 dollars, mardi.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison le même mois a grappillé 0,12 % à 6,0550 dollars contre 6,0475 dollars à la précédente clôture.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mars également a grignoté 0,05 % à 13,6875 dollars contre 13,6800 dollars mardi.