Bourse de Chicago

Le blé tire les céréales à la hausse après des estimations russes plus faibles

7 h

©GFA

Les cours des principaux produits agricoles ont grimpé lundi 2 août 2021 à Chicago, emmenés par la hausse du blé à cause de la poursuite du temps sec et alors que la Russie a annoncé des prévisions de production plus faibles pour la céréale.