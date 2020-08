Bourse de Chicago

Le blé se replie face à une offre un peu plus abondante

Les cours du blé ont reculé à la Bourse de Chicago parce que les récoltes pourraient être plus importantes que prévu en Russie et au Brésil. © GFA

Les cours du blé à la Bourse de Chicago ont terminé en baisse le lundi 3 août 2020, alors que les récoltes s’annoncent un peu plus abondantes que prévu en Russie et au Brésil. Ceux du maïs et du soja ont profité de nouvelles prévisions météo aux États-Unis.