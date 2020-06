Le cours du blé à la Bourse de Chicago a reculé ce mercredi 24 juin 2020 après deux séances de hausse dans un marché anticipant une offre excédentaire. Le maïs et le soja ont fait du surplace.

En Europe et dans la région de la Mer Noire, de récentes averses ont été favorables au développement des semis, laissant entrevoir des récoltes abondantes. En Amérique du Nord, « le sud de la région des Grandes Plaines devrait bénéficier de pluies éparses », tout comme les régions productrices du nord et les Prairies Canadiennes, note Jack Scoville de Price Futures Group.

Récolte américaine en cours

Par ailleurs, un rapport du gouvernement américain publié en début de semaine a montré que 29 % du blé d’hiver avait été récolté au 21 juin aux États-Unis, soit près du double de la semaine précédente et 3 % plus que la moyenne des 5 dernières années. La possibilité d’un surplus d’offre au niveau mondial, combinée à une demande relativement faible, ont pesé sur les prix du blé.

De son côté, le soja n’a pas particulièrement profité de l’achat de quelques 132000 tonnes de l’oléagineux américain par la Chine, selon le système du ministère de l’Agriculture recensant les ventes privées au jour le jour.

Le maïs n’a pas non plus bougé alors que les stocks d’éthanol américains ont légèrement baissé et que la production du biocarburant a un peu progressé, selon les chiffres hebdomadaires de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA). Une partie importante des cultures de maïs aux États-Unis est consacrée à la fabrication d’éthanol.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé mercredi à 3,2425 dollars contre 3,2500 dollars mardi.

Le boisseau de blé pour livraison en septembre, le plus actif, a fini à 4,8575 dollars contre 4,9100 dollars à la précédente clôture.

Le boisseau de soja pour livraison en juillet, le plus échangé, a terminé à 8,7075 dollars contre 8,7500 dollars la veille.

AFP