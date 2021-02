Bourse de Chicago

Le blé recule à cause des prix russes et de la tempête de neige

Les cours du blé ont reculé ce 1er février 2021 à la Bourse de Chicago. © GFA

Le cours du blé a chuté ce lundi 1er février 2021 à la Bourse de Chicago, suite au recul des prix russes, mais aussi à cause de la vague de temps neigeux et humide favorable aux cultures dans les plaines américaines. Le soja était en plus modeste repli tandis que le maïs s’est redressé en fin de séance.