Selon le rapport Wasde, le stock mondial de blé à l’issue de la campagne a été ainsi révisé à la baisse de 4 millions de tonnes (Mt) à 316,5 Mt. Cette correction est imputable essentiellement à la consommation de la Chine, revue à la hausse de 3 Mt, pour l’alimentation du bétail (24 Mt).

Prises de profit sur le soja et le maïs

La projection de consommation chinoise concernant le maïs a aussi été réévaluée avec des importations revues à la hausse de 3,5 Mt à 16,50 Mt. Les stocks mondiaux sont revus à la baisse de près de 2,5 Mt, à 289 Mt.

Le contrat sur le blé pour livraison en mars a grimpé de 2,27 %, poursuivant un rebond du même ordre la veille.

Le cours du maïs, en territoire positif jusqu’à la publication du rapport américain alors qu’il navigue au plus haut depuis un an et demi, a subi des prises de profit de même que le soja.

Malgré une commande à l’exportation de 344.442 tonnes de la céréale vers le Mexique, annoncée par le ministère de l’Agriculture américain, le maïs a lâché 0,59 % en clôture.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars, le plus actif, a terminé à 5,9650 dollars contre 5,8325 dollars, grimpant de 2,27 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a fini à 4,2125 dollars contre 4,2375 dollars la veille, en repli de 0,59 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier, le plus échangé, a terminé à 11,5275 dollars contre 11,5850 dollars à la dernière clôture, perdant 0,49 %.