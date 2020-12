Bourse de Chicago

Le blé, le maïs et le soja finissent la semaine en baisse

Les cours du blé, du maïs, et du soja terminent la semaine en baisse à la Bourse de Chicago ce 4 décembre 2020. © GFA

Les cours des principaux contrats de maïs, de blé et de soja cotés à la Bourse de Chicago ont baissé ce vendredi 4 décembre 2020, dans un marché moins inquiet des volumes mondiaux de production et préoccupé par la demande timide pour les produits agricoles américains. Sur la semaine, le blé a perdu près de 5 %, le maïs un peu plus de 3 % et le soja 2,4 %.