Bourse de Chicago

Le blé grimpe au gré des tensions autour de l’Ukraine

9 h

Les cours du blé ont accéléré leur hausse jeudi 17 février 2022 à Chicago principalement à cause des tensions entre l’Ukraine et la Russie, deux gros producteurs et exportateurs de la céréale, ce qui a soutenu aussi le maïs et le soja.