Les cours des principaux contrats de blé et de maïs ont chuté ce lundi 10 mai 2021 à la Bourse de Chicago avec la venue de pluies favorables aux récoltes mais aussi dans l’attente de la publication du rapport américain Wasde sur l’offre et la demande mondiales de produits agricoles mercredi. Le soja est resté stable.

Le cours du blé à la Bourse de Chicago a été nettement tiré à la baisse par l’arrivée de pluies. « Il y a eu des pluies dans la partie ouest du Dakota du Nord qui était très sèche et il y a des prévisions d’humidité pour le week-end prochain et dans la semaine pour le Dakota du Nord, le Dakota du Sud et dans les prairies du Canada, a indiqué Dan Cekander de DC Analysis. C’était le principal facteur de baisse pour le blé. »

La corn belt arrosée ce week-end

Pour le maïs, des perspectives de pluies également au Brésil ont fait reculer les cours tandis que l’Iowa, le nord de l’Indiana et de l’Illinois, au cœur de la « corn belt », ont été arrosés ce week-end, ce qui a pesé sur les cours.

Les investisseurs attendent aussi avec impatience le rapport mensuel du ministère américain de l’agriculture (USDA) sur l’offre et la demande dans le monde (rapport Wasde). « Ce sera la première fois qu’on aura des chiffres pour la nouvelle campagne 2021-2022. La théorie est que la production mondiale risque d’être en hausse parce que les prix sont en hausse », a suggéré Dan Cekander

Les fonds liquident leurs positions longues

« Les fonds ont beaucoup liquidé leurs positions longues lundi, préférant vendre avant les chiffres du rapport qui pourraient constituer une surprise », a pour sa part souligné Jack Scoville de Price Futures Group.

L’USDA a par ailleurs annoncé une volumineuse vente à l’exportation de 1,02 million de tonnes de maïs vers la Chine.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a conclu à 7,3050 dollars contre 7,6175 dollars vendredi, en chute de 4,10 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet a fini à 7,1175 dollars contre 7,3225 dollars à la dernière clôture, perdant 2,79 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en juillet a terminé à 15,8750 dollars contre 15,8975 dollars vendredi, cédant 0,14 %.