Le cours du principal contrat de blé a encore grimpé mardi 24 novembre 2020 à Chicago, tandis que le maïs a reculé et que le soja est resté stable dans une séance marquée par de faibles volumes d’échanges avant la fête américaine de Thanksgiving jeudi26 novembre.

« Cette semaine, le volume d’échanges est un peu plus faible avec quelques prises de bénéfices, le marché étant fermé jeudi et la séance écourtée vendredi » à cause de la fête traditionnelle de Thanksgiving, a noté Jason Britt de Central State Commodities.

Le blé a grimpé de 2,08 % alors que l’inspection des cultures de blé d’hiver américain montre que 43 % sont jugées bonnes à excellentes, trois points en dessous de ce qu’elles étaient la semaine passée. Ce taux n’a jamais été aussi bas à cette époque de l’année depuis 2012.

La faiblesse du dollar a aussi joué en faveur du blé, car un billet vert affaibli rend la céréale moins chère à l’exportation, a signalé l’expert.

Le maïs a subi des prises de profits, cédant 0,17 %. Aucune commande à l’exportation n’a été annoncée mardi par le ministère de l’agriculture (USDA).

La sécheresse inquiète

Le soja s’est maintenu proche de l’équilibre (-0,02 %), « prenant sa respiration après avoir été en hausse huit séances d’affilée ».

Mais malgré quelques pluies éparses, « la sécheresse doit se poursuivre en Amérique du Sud et s’ils n’ont pas la pluie dont ils ont besoin cela va commencer à être problématique pour la récolte », a ajouté Jason Britt. Les courtiers ont les yeux braqués sur le seuil technique des 12 dollars le boisseau atteint brièvement en cours de séance lundi.

Des rumeurs concernant l’annulation de commandes de cargaisons de soja par la Chine ont momentanément fait descendre le cours de l’oléagineux en début de séance, mais ces informations n’ont pas été confirmées.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en décembre, le plus actif, a terminé à 6,1125 dollars contre 5,9875 lundi, en hausse de 2,08 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a fini à 4,2575 dollars contre 4,2650 dollars la veille, perdant 0,17 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier, le plus échangé, a terminé à 11,9125 dollars contre 11,9150 dollars lundi, cédant 0,02 %.