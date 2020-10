Bourse de Chicago

Le blé au plus haut depuis 2014

-359 min

Sur fond de sécheresse, le principal contrat sur le blé échangé à la Bourse de Chicago a atteint son plus haut niveau depuis 2014.© GFA

Le cours du principal contrat de blé échangé à la Bourse de Chicago est monté ce vendredi 16 octobre 2020 à son plus haut en près de six ans sur fond d’inquiétudes autour des récoltes mondiales. Les prix du maïs et du soja ont baissé.