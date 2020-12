Bourse de Chicago

Le blé au plus bas en deux mois

9 h

© GFA

Le cours du principal contrat de blé coté à Chicago est tombé le mardi 1er décembre 2020 à son plus bas niveau depuis le début d’octobre sous l’effet de semis de meilleure qualité et d’inquiétudes du côté de la demande. Le maïs et le soja ont aussi baissé.