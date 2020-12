En partie à cause de la faiblesse du dollar --au plus bas depuis plus de deux ans et demi-- qui favorise les exportations américaines mais aussi du fait de facteurs techniques, le cours du blé a progressé de 3,59 %.

Au cours d’une séance peu active de fin d’année « le blé a fait du rattrapage par rapport aux gains que le maïs et le soja ont engrangés ces derniers jours », a indiqué Dew Strickler d’Ag Watch Market Advisors. Même si le prix du blé est à des sommets depuis plus de cinq ans, « il était à la traîne et s’aligne » sur les autres céréales, a ajouté l’analyste.

Maïs et soja en hausse

Le maïs n’était pas en reste, grimpant de 1,82 %, les fonds spéculant et se positionnant pour l’année prochaine. Autre facteur de hausse, selon Dan Cekander de DC Analysis, l’Argentine, gros producteur, mettait un terme à ses exportations portant sur l’ancienne récolte.

Le soja a commencé la séance en baisse après la nouvelle de la fin de la grève dans les ports argentins qui bloquait plus d’une centaine de cargos d’exportations agricoles.

Un accord salarial est intervenu dans la nuit de mardi à mercredi (heure européenne) dans les ports argentins entre les syndicats de dockers et la chambre de l’industrie argentine des huiles comestibles après une grève de trois semaines.

Mais le cours de l’oléagineux s’est redressé (+0,63 %) en fin de séance, alors que le temps reste trop sec sur la moitié du territoire argentin ainsi que dans le nord du Brésil, ont indiqué les deux analystes.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars a terminé à 6,4075 dollars contre 6,1850 dollars mardi, en hausse de 3,59 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars a fini à 4,7450 dollars contre 4,6600 dollars la veille, en hausse de 1,82 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier a terminé à 13,0375 dollars contre 12,9550 dollars à la dernière clôture, gagnant 0,63 %.