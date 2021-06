Le cours du principal contrat de maïs coté à la Bourse de Chicago a dégringolé ce vendredi 11 juin 2021 après des informations de presse indiquant que l’administration Biden envisagerait d’assouplir les réglementations sur le raffinage de biocarburants. Le soja et le blé ont aussi reculé.

« L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) réfléchit à des moyens de soulager les raffineurs pétroliers qui se disent sous pression en raison des obligations d’intégrer un certain pourcentage de biocarburants dans leur production, explique Ben Potter, de Farm Futures Daily. La crainte que ces obligations ne soient relâchées a pesé sur les prix agricoles vendredi. »

Le bioéthanol accuse des pertes

Si les raffineurs ne se plient pas aux obligations réglementaires, ils sont contraints de payer un crédit. Or, explique Ben Potter, ces crédits « évoluent actuellement à un plus haut historique ». Le maïs, dont une part importante de la production aux États-Unis est utilisée pour produire du bioéthanol, a accusé des pertes importantes.

Le soja a lui été affecté, par ricochet, par la dégringolade des prix de l’huile de soja, dont se servent aussi les raffineurs pour produire du biocarburant.

Les prévisions de pluie lestent le prix du blé

Les prix agricoles ont également été lestés vendredi par les prévisions météorologiques dans plusieurs régions productrices des États-Unis. « Des régions affectées par la sécheresse dans le Dakota du Nord et du Sud et dans l’ouest de l’Iowa s’attendent à l’arrivée de pluies salutaires entre aujourd’hui et lundi », indique Ben Potter.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en juillet, le plus échangé, a conclu à 6,8075 dollars, contre 6,8375 dollars à la précédente clôture, baissant de 0,44 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en juillet a terminé à 6,8450 dollars, contre 6,9900 dollars la veille, reculant de 2,07 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en juillet a conclu à 15,0850 dollars, contre 15,4400 dollars mercredi, perdant 2,30 %.

AFP