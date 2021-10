« On est à la veille d’un week-end de récolte dans la plupart du Midwest, une récolte qui s’annonce décente » pour le maïs et le soja, « ce qui en soi est un facteur négatif pour les cours », a indiqué Dax Wedemeyer, de US Commodities.

Des rendements « formidables » pour le soja

À cela s’ajoutent les attentes autour du rapport mensuel américain Wasde sur la production, les stocks et la demande mondiale, que le département américain de l’Agriculture (USDA) publie mardi.

Selon le courtier de US Commodities, le rapport pourrait avoir une influence négative sur les cours du soja et du maïs, entre les stocks restants de soja et les rendements de la nouvelle récolte qui pourraient « être formidables à cause des pluies tardives d’août ».

La production d’huile de soja pourrait également être révisée à la hausse, indique Dax Wedemeyer. Il faisait aussi état de rumeurs sur une baisse possible des quotas d’éthanol utilisé comme additif aux carburants, un autre facteur baissier pour le maïs.

Prise de profits pour le blé

Le blé a également fait l’objet de prises de profits.

Le boisseau de blé (environ 2 kg) pour livraison en décembre a clôturé en baisse de 0,97 % à 7,3400 dollars, contre 7,4125 dollars jeudi.

Le boisseau de maïs (environ 2 kg) pour livraison en décembre a terminé à 5,3050 dollars, contre 5,3400 dollars, en repli de 0,65 %.

Le boisseau de soja (environ 2 kg) pour livraison en novembre a conclu à 12,4300 dollars, contre 12,4725 dollars, abandonnant 0,34 %.

