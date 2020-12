Les cours des principaux contrats de blé, de maïs et de soja ont terminé en net progrès ce mardi 29 décembre 2020 à la Bourse de Chicago, soutenus par des prix hauts en Russie et en Europe pour le blé et par un temps sec en Amérique du Sud pour le maïs et le soja.

Après une forte baisse la veille, le blé a repris de la vigueur. « La baisse de lundi était due à l’amélioration des conditions météorologiques dans les grandes plaines de l’ouest des États-Unis où le temps a été horriblement sec jusqu’ici », a noté Jack Scoville de Price Futures Group.

Soutenu par les prix russes et européens

Selon lui, les niveaux de prix en Russie ainsi qu’en Europe « soutiennent bien les cours en dépit du temps plus favorable aux récoltes » aux États-Unis. Le principal contrat de blé a terminé en hausse de 0,69 % après un recul de 1,95 % la veille.

Du côté du maïs et du soja, le temps « très, très sec » en Argentine et dans le sud du Brésil « rend la situation très difficile pour les producteurs des deux pays et cela va continuer à soutenir les prix jusqu’à l’année prochaine », a indiqué Jack Scoville. Le principal contrat de soja a conclu en hausse de 3,20 % et celui de maïs en progrès de 2,08 %.

Grève des dockers en Argentine

Aucune nouvelle n’a en outre filtré mardi sur les négociations salariales entre les autorités argentines et les grévistes des terminaux portuaires. La grève concerne 12.000 travailleurs, notamment de l’industrie du soja, et dure depuis presque trois semaines, bloquant plus d’une centaine de cargos normalement chargés d’exportations agricoles.

De plus aux États-Unis, le volume de stocks de soja « est assez étroit et va le devenir encore », de même que pour le maïs, ce qui est favorable aux cours.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars a terminé à 6,1850 dollars contre 6,1425 dollars lundi, en progrès de 0,69 %.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars a fini à 4,6600 dollars contre 4,5650 dollars la veille, en hausse 2,08 %.

Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en janvier a terminé à 12,9550 dollars contre 12,5525 dollars à la dernière clôture, gagnant 3,20 %.

AFP