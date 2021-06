Bourse de Chicago

Blé, maïs et soja en forte hausse à cause de la météo

7 h

Les cours du blé, du maïs et du soja ont augmenté ce 4 juin 2021 à la Bourse de Chicago. © GFA

Les cours des principaux contrats de maïs, de soja et de blé sont repartis en forte hausse à la Bourse de Chicago ce vendredi 4 juin 2021, à cause d’un temps trop chaud et sec dans les zones de production des États-Unis et du Brésil.