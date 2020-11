La production mondiale de céréales revue à la baisse

« Les prévisions de la production mondiale de céréales (blé et céréales secondaires) en 2020/2021 sont réduites de 7 millions de tonnes par rapport aux estimations du mois dernier, à 2 219 millions de tonnes », indique le CIC (Conseil international des céréales) dans sa publication du 26 novembre 2020.

Le CIC ajoute à la baisse de 10 millions de tonnes la récolte mondiale de maïs qui est seulement partiellement compensée par des augmentations pour les autres céréales. « Les perspectives réduites de la production mondiale de maïs sont principalement liées aux réductions pour l’Union européenne, l’Ukraine et les États-Unis », complète-t-il.

Quatrième baisse consécutive des stocks mondiaux

À 2 221 millions de tonnes, la consommation mondiale serait en baisse de 2 millions de tonnes par rapport aux prévisions d’octobre : « l’utilisation accrue d’autres céréales en alimentation animale compense la baisse des prévisions pour le maïs, mais les utilisations industrielles et autres des céréales dans le monde sont réduites par rapport à la situation antérieure. »

Avec une réduction de 3 millions de tonnes comparée au mois précédent, à 616 millions de tonnes, les stocks mondiaux affichent maintenant leur quatrième baisse annuelle consécutive (en glissement annuel), car la nouvelle diminution de la consommation de maïs l’emporte sur l’accumulation des autres céréales.

Niveau record des échanges

En raison notamment d’expéditions de maïs plus importantes que prévu, les prévisions pour le commerce mondial des céréales (juillet/juin) sont revues à la hausse de 6 millions de tonnes comparée au mois d’octobre. Elles atteignent un niveau record de 409 millions de tonnes.

Les prévisions concernant les importations de maïs par la Chine sont fortement revues à la hausse, mais l’Union européenne et le Mexique enregistrent une baisse. Les exportations américaines de maïs sont révisées à la hausse et atteignent un nouveau record. Celles concernant l’Ukraine sont réduites à leur niveau le plus bas depuis trois ans.

Production de soja réduite

En raison des déclassements de la production américaine et argentine, la prévision de la production mondiale de soja en 2020/2021 est réduite de 5 millions de tonnes comparées à celles de novembre, à 365 millions de tonnes. Ce qui représente tout de même un gain de 8 % sur un an et un nouveau record.

La baisse nette de l’offre mondiale est liée à la réduction des perspectives de consommation et des stocks. La majeure partie de la réduction des stocks est liée à une contraction aux États-Unis. En partie en raison d’une augmentation des estimations pour l’année précédente, le chiffre des échanges est porté à 168 millions de tonnes, avec une légère baisse en glissement annuel.