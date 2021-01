L’AFBV veut un nouveau cadre réglementaire européen

« La vision du ministre de l’Agriculture sur les nouvelles technologies de sélection des plantes constitue une avancée positive pour les filières végétales », estime l’Association française des biotechnologies végétales (AFBV) dans un communiqué de presse diffusé le 25 janvier 2021.

Pour les chercheurs et exports réunis dans l’AFBV, « ces nouvelles technologies permettent notamment d’accélérer la sélection végétale et de la rendre plus efficace, des conditions nécessaires pour la compétitivité de nos filières végétales ».

Édition génomique

« Ce potentiel d’innovations demeure bloqué par une réglementation européenne qui lui interdit de facto l’utilisation des nouvelles biotechnologies alors que tous nos concurrents sur les marchés mondiaux en disposent », alerte l’AFBV, qui met en avant l’édition génomique, une de ces nouvelles technologies « très prometteuses ».

C’est pourquoi l’association se réjouit de l’initiative du ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, de « demander un nouveau cadre réglementaire adapté aux progrès de la science ». Il s’agit d’une « avancée positive pour permettre la poursuite de l’innovation en matière de sélection végétale », qui s’impose aussi « pour assurer notre souveraineté semencière, premier maillon incontournable de notre souveraineté alimentaire ».