Le prix des courgettes se maintient bien

Les prix de la fin de campagne des courgettes sont assez remarquablement hauts cette année. En octobre, dernier mois de cotation de la courgette pour la campagne 2020, ils sont supérieurs de 58 % à ceux d’octobre 2019 et de 14 % à ceux de la moyenne 2015-2019 pour octobre, selon les relevés d’Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture.

Tout au long de la campagne les prix sont restés soutenus. La campagne a commencé en avril avec une forte demande liée au confinement. Le pic de production de l’été a commencé par des prix plus faibles que ceux de 2019 mais la demande est restée forte jusqu’à la baisse de la production en automne. Toutefois, les alternances de périodes fraîches ou pluvieuses se traduisent par un profil de campagne en dents de scie.

Sous l’influence du climat

Selon les estimations de fin de campagne, au 1er décembre 2020, les surfaces nationales de courgettes (2 861 ha) de la campagne 2020 sont stables par rapport à la campagne précédente mais progressent de 5 % par rapport à la moyenne 2015-2019. L’état sanitaire a été perturbé dans de nombreux secteurs par des viroses, des maladies cryptogamiques (mildiou et oïdium) et les pucerons, engendrant parfois des pertes de production. Bien que les rendements soient en hausse, les récoltes sont irrégulières en raison des aléas climatiques. Au final, la production nationale de courgettes (114 608 tonnes) est revue à la baisse : elle progresse seulement de 4 % sur un an mais diminue de 2 % par rapport à la moyenne des cinq dernières campagnes.

