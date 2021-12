Surfaces : le Sud-Est domine encore plus

Agreste, le service de la statistique du ministère de l’Agriculture, estime, au 1er novembre, que la surface implantée en melon en 2021 se monte à 12 110 hectares en France. Elle est donc légèrement supérieure (+1 %) à celle de la campagne précédente mais en baisse de 6 % par rapport à la moyenne des surfaces entre 2016 et 2020.

Cette légère hausse s’est faite par des implantations en plein air (11 547 hectares), les surfaces sous serre (563 hectares) n’ayant pas changé. Avec 47 % des surfaces, le Sud-Est est le principal bassin de production du melon. Il l’est même de plus en plus en tendance puisque ses surfaces augmentent de 4 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années. Les deux autres principales régions productrices, le Centre-Ouest (Pays de la Loire et Poitou-Charentes) et le Sud-Ouest voient leurs surfaces diminuer respectivement de 15 % (3 593 hectares en 2021) et de 11 % (2 775 hectares).