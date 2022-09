Tereos propose un prix de 29,90 €/t pour 2021-2022

Le groupe coopératif Tereos précise dans un communiqué que « les coopérateurs recevront 1,63 €/t à 16, qui s’ajouteront aux 26,67 €/t à 16 perçus le 31 mars 2022, soit une rémunération globale moyenne de 29,90 €/t à 16 (incluant la prime d’engagement et les indemnités de campagne). »

« Nous pouvons réaliser cette augmentation de prix grâce à la nouvelle politique commerciale initiée en juin 2021 et la continuité d’une maîtrise de nos coûts financiers et industriels », se félicite Gérard Clay, président du Conseil d’Administration.

Démarrage anticipé des sucreries

Autre sujet abordé lors de la réunion du conseil d’administration : le démarrage de la campagne betteravière de 2022-2023. Cette dernière est anticipée afin de limiter l’exposition de la coopérative aux risques d’approvisionnement en gaz au cours de l’hiver prochain. « Après consultation des coopérateurs, les 9 sucreries françaises débuteront entre le 8 et le 21 septembre 2022, soit jusqu’à 8 jours plus tôt, précise le groupe coopératif.

Ce calendrier tient également compte de l’actualisation de la prévision de rendement, inférieure à la moyenne de 5 ans, et de la persistance de la sécheresse.

Les sucreries de Bucy-le-Long (Aisne) et de Lillers (Pas-de-Calais) démarreront le 8 septembre, celles d’Attin (Pas-de-Calais), de Boiry (Pas-de-Calais) et de Chevrières (Oise), le 13 septembre. Les usines d’Origny (Aisne), d’Arthenay (Loiret) pour le bio et d’Escaudoeuvres (Nord) ouvriront respectivement les 15, 16 et 20 septembre 2022. Quant aux sucreries de Connantre (Marne) et d’Arthenay (pour le conventionnel), elles démarreront le 21 septembre 2022.

Réduction des émissions de CO2

« La consommation annuelle de gaz est incompressible pour une sucrerie et le process industriel ne peut être arrêté temporairement. Désormais, la source d’énergie de la quasi-totalité de nos usines est le gaz afin de réduire nos émissions de CO2, explique Jean-Jacques Mennesson, président du conseil coopératif de Tereos dans le communiqué de presse.

