À l’issue des trois réunions de commission de la répartition de la valeur qui viennent de se tenir, Saint Louis Sucre a annoncé dans un communiqué paru le 17 juin 2022, le prix final des betteraves pour la campagne de 2021.

Meilleure rémunération betteravière en 2021

Ce prix sera en moyenne, tout inclus, de 29,40 €/tonne à 16° en forfait collet, soit 27,34 €/tonne à 16° betteraves entières. C’est selon le groupe, « pour la troisième année consécutive la meilleure rémunération betteravière de France ».

Le sucrier précise être « le seul industriel à acheter les betteraves entières, ce qui signifie 7,53 % de volumes achetés en plus sur lesquels s’appliquent le prix des betteraves et aussi toutes les primes et indemnités. »

34,40 €/t à 16° en forfait collet pour 2023

Concernant les betteraves de la campagne en cours (semis 2022), les planteurs de Saint Louis Sucre vont pouvoir « compter sur un prix minimum garanti de 35,50 €/tonne à 16° en forfait collet (soit 33 €/tonne à 16° tout inclus, en betteraves entières) pour 100 % des volumes contractés. Un prix en phase avec ce que le groupe avait annoncé en mars dernier.

« Compte tenu de la bonne évolution des cours du sucre, le prix final pourrait, comme c’est le cas pour les betteraves de 2021, être bien supérieur », envisage Thomas Nuytten, directeur betteravier de Saint Louis Sucre. Et pour les betteraves de 2023, Saint Louis Sucre anticipe « un prix minimum garanti de 34,40 €/tonne à 16° en forfait collet (soit 32 €/tonne à 16° betteraves entières) pour l’ensemble des volumes contractés. »

> À lire aussi : Saint Louis Sucre promet un prix minimum dans ses contrats (08/11/2022)

Le directeur betteravier se félicite des engagements « forts » de la part du groupe sucrier, avec « un prix minimum garanti, une grille de prix transparente (indexée sur l’Observatoire des prix de la Commission européenne), et un dialogue avec les représentants planteurs de Saint Louis Sucre. »

> À lire aussi : Cristal Union annonce un prix de 35 €/t pour 2022-2023 (14/06/2022)

2 000 hectares de production supplémentaires

Le groupe sucrier annonce par ailleurs qu’il va proposer « 2 000 ha de production supplémentaires aux planteurs pour la prochaine campagne », grâce à un « niveau de performance industrielle inégalé » atteint en 2021 sur ses deux usines.

Le sucrier dit avoir la capacité d’absorber ces hectares supplémentaires sans allonger la durée des campagnes. « Notre modèle de production est solide et il en va de même de notre stratégie commerciale dont les orientations prises en 2020 portent leurs fruits », avance Thomas Nuytten.

> Lire aussi : Betteraves : Tereos annonce des prix au moins aussi élevés que ses concurrents (09/06/2022)