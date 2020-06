Pourquoi un questionnaire sur cette filière ? Parce qu’elle « est confrontée à des défis majeurs depuis la réforme de l’OCM sucre de 2006 et la fin des quotas sucriers en 2017 ». Ce questionnaire, relayé par la Coordination rurale le 18 juin 2020, s’adresse aux agriculteurs et agricultrices en activité, qui cultivent ou ont cultivé́ de la betterave sucrière, quel que soit leur statut (chefs d’exploitation, associés, conjoints…). L’enquête se veut strictement anonyme et a pour objectif de collecter les points de vue des planteurs sur leurs conditions de vie et de travail, ainsi que sur l’avenir de la filière.

Interventions publiques et privées

Le projet Polal est un projet de recherche en sociologie et science politique, financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR). Il regroupe des chercheurs et chercheuses de Sciences Po, de l’Inrae, de l’Université de Lille et de l’Université du Havre.

Ce projet a « pour objectif d’étudier les articulations des interventions publiques et privées autour d’enjeux transversaux tels que l’environnement, la santé publique et les inégalités sociales, à partir du cas des politiques alimentaires », expliquent les acteurs de Polal.

Différents acteurs consultés

Ils rappellent que « l’enquêtête a débuté à̀ la fin de l’année 2019 par des entretiens auprès de divers acteurs de la filière (planteurs de betteraves, ouvriers de sucreries, dockers, responsables syndicaux, coopérateurs) » et se poursuit par ce questionnaire en ligne pour les planteurs..