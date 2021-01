Une belle campagne pour Cristal Union

« En 2020, toutes les usines du Groupe Cristal Union ont réalisé une belle campagne industrielle et atteint des niveaux de production élevés malgré les conditions particulièrement difficiles de l’année », a indiqué dans un communiqué de presse datant du jeudi 21 janvier 2021, le groupe sucrier.

Au total, les huit sucreries et les trois distilleries du groupe ont en effet produit un million de tonnes de sucre, 200 000 tonnes de pulpes déshydratées et cinq millions d’hectolitres d’alcool et de bioéthanol au cours de 2020.

Baisse notable des tonnages

Avec un total de dix millions de tonnes de betteraves travaillées par l’ensemble de ses usines au cours de la campagne de 2020-2021, Cristal Union enregistre une baisse notable, mais attendue, des tonnages betteraviers par rapport aux années précédentes. Une conséquence directe des ravages sans précédent de la jaunisse virale sur la production de ses coopérateurs, toutes régions confondues.

Le rendement agricole moyen global avoisine ainsi 62 tonnes de betteraves à 16° à l’hectare, soit près de dix tonnes de sucre à l’hectare, un niveau malheureusement historiquement bas. Conséquence directe, la campagne betteravière de 2020-2021 de Cristal Union aura duré en moyenne 90 jours, soit 25 % de moins que les précédentes campagnes.

Demande de gels hydroalcooliques

Ainsi, malgré une qualité technique des betteraves fortement dégradée qui a imposé d’adapter les cadences de production, le groupe indique que l’ensemble des sucreries affiche une cadence moyenne journalière en hausse significative. « Des records de production ont même été établis par les distilleries du Groupe, comme l’établissement de Cristanol (voir la photo) à Bazancourt (Marne), dont les nouvelles installations ont permis de décupler la production d’alcool pharmaceutique, permettant ainsi de répondre pleinement à la forte demande des marchés, notamment pour la fabrication de gels hydroalcooliques », ajoute Cristal Union.

Selon le groupe, ces bonnes performances tiennent notamment au fait que toutes les sucreries et distilleries du Groupe ont achevé leur transition énergétique et sont alimentées par des chaudières fonctionnant à la biomasse ou au gaz naturel.

Et Cristal Union ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et « poursuit les investissements pour décarboner ses activités, avec l’ambition d’anticiper les échéances réglementaires afin de transformer une obligation en opportunité de croissance avec des objectifs ambitieux dès 2030. »

Situation financière robuste

« Dans un contexte agricole et économique particulièrement difficile, nos usines ont été remarquablement opérationnelles avec des niveaux de production élevés et nos équipes ont su tirer le meilleur parti de la matière première de nos coopérateurs. Cette performance démontre la pertinence de notre stratégie industrielle et la capacité de rebond de notre Groupe. Cette année, Cristal Union atteint ses objectifs et renouera avec des résultats positifs. Le Groupe affiche une situation financière robuste et saine qui lui permet d’avancer sereinement et d’assurer ses engagements en matière de durabilité et de décarbonation. », souligne Xavier Astolfi, directeur général adjoint de Cristal Union.

> À lire aussi : « Sortie de crise » en vue pour Cristal Union (23/06/2020)