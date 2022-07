Les eurodéputés réunis en séance plénière, le 7 juillet 2022, ont adopté leur position sur le projet de réglementation concernant le déploiement de carburants durables dans le secteur de l’aviation, dans le cadre de l’initiative « ReFuelEU Aviation ».

À partir de 2025

Le Parlement européen a ainsi revu à la hausse la proposition initiale de la Commission concernant la part minimale d’un carburant durable devant être mis à disposition dans les aéroports. Les compagnies aériennes et les aéroports ont jusqu’en 2025 pour s’y préparer.

À partir de 2025, la part de carburants renouvelables devrait être de 2 % au minimum, pour passer à 37 % en 2040 et 85 % en 2050 (contre 32 % pour 2040 et 63 % pour 2050 dans la proposition initiale de Bruxelles), compte tenu du potentiel de l’électricité et de l’hydrogène dans le mix énergétique global.

Cultures destinées à l’alimentation humaine et animale exclues

Ce mix pourra comprendre aussi des carburants de synthèse, des carburants issus de résidus agricoles et sylvicoles, d’algues, de biomasse ou d’huiles de cuisson usagées, mais aussi de carbone recyclé, de graisses animales ou de distillats.

Mais les eurodéputés ont décidé d’exclure les biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, de cultures intermédiaires, de dérivés de l’huile de palme ou du soja.

Les négociations avec les États membres vont désormais pouvoir s’ouvrir avec le Parlement de Strasbourg.