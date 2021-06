Muni d’un balai, Col Tink, fermier près de Dubbo, une petite ville reculée de Nouvelle-Galles-du-Sud, chasse des centaines de souris vers une grande cuve dans laquelle elles se noient. Cette méthode est la seule dont il dispose pour freiner ce fléau qui frappe de nombreuses fermes dans l’est de l’Australie.

Mais jusqu’à présent, ses efforts sont vains. Les souris continuent de ronger ses réserves de céréales et de foin et elles ne manquent pas de s’attaquer à tout produit comestible.

Sur des vidéos cauchemardesques qui ont fait le tour du monde, des milliers de souris grouillent dans les granges, les habitations et se déplacent par hordes à vive allure. Il s’agit de la dernière calamité à frapper les fermiers australiens, après plusieurs années de sécheresse, de mois de feux de forêt dévastateurs à la fin de 2019 et des inondations qui ont suivi.

