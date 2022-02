Cependant, des perspectives s’ouvrent pour la Russie, qui peut désormais exporter du blé de toutes ses régions vers la Chine (contre seulement sept auparavant). Cette situation « pourrait entraîner des pertes de parts de marché pour les origines européennes et ukrainiennes », signale FranceAgriMer.

La Chine représente 90 % des exportations d’ orge française. En orge, l’empire du Milieu s’approvisionne principalement en Ukraine et dans l’Union européenne. La France est le principal fournisseur dans l’Union, « avec 1,6 million de tonnes exportées sur un total de 2,1 millions de tonnes exportées par l’UE », a indiqué Marc Zribi, chef de l’unité des grains et du sucre de FranceAgriMer.

Le blé français, victime des tensions franco-algériennes

Si l’Algérie reste le deuxième acheteur de blé français (14 % des achats), les exportations vers cette destination historique sont « en standby » en raison des tensions diplomatiques entre les deux pays, souligne Marc Zribi.

FranceAgriMer a révisé le bilan français en conséquence : la prévision des exportations vers les pays tiers est abaissée de 100 000 tonnes d’un mois sur l’autre, à 8,9 millions de tonnes. À noter que celle à destination de l’Union européenne a en revanche été rehaussée de 45 000 tonnes à 7,76 millions de tonnes (forte progression vers la Belgique, les Pays-Bas, l’Espagne.)

L’origine française a été écartée par deux fois des appels d’offres de l’Algérie. « Un nouvel appel d’offres algérien a été lancé le 14 février (le résultat sera connu le 17 février) dans un contexte d’interrogation sur les disponibilités en mer Noire, et sur le coût du fret et des assurances », ajoute-t-il. Alors que la mer Noire a été qualifiée de « zone à haut risque » le 15 février par le London Marine Insurance Market, les importateurs de céréales pourraient se reporter vers des origines américaines et européennes.