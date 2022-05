Face aux inquiétudes sur les conséquences de la guerre pour l’approvisionnement mondial en céréales, l’association Solagro a publié le 27 avril 2022 trois notes mettant en avant ses pistes de réflexions sur le sujet.

Augmenter les rendements du blé

La première note concerne le blé et les pistes pour limiter la dépendance aux importations. Solagro propose d’augmenter les rendements dans les pays où ils sont les plus faibles. Pourquoi ? Parce qu’il y existe « d’importantes marges » de hausse, « pour peu que les agriculteurs locaux aient accès à un peu plus d’intrants ».

Il s’agit notamment de pays comme l’Australie, le Kazakhstan, l’Iran, la Russie, la Turquie et le Pakistan. Selon l’association, « la loi des rendements décroissants s’applique, et 10 kg d’azote par hectare a un impact bien plus élevé lorsque l’on part de 10 ou moins, que lorsque l’on part de 200 ou plus.

Miser sur les légumineuses

Autre piste de réflexion : financer massivement la culture de légumineuses. « Produire 3 quintaux supplémentaires, cela signifie ajouter 10 kg d’azote par hectare », chiffre Solagro dans sa note.

Pour l’association, « il est possible d’obtenir une hausse rapide de la fourniture d’azote en combinant un apport d’engrais de synthèse et des pratiques agroécologiques à base de légumineuses ».

Cela permettrait à la fois de « substituer des protéines animales rendues inaccessibles financièrement à de nombreuses personnes » et de « procurer une fourniture d’azote à la culture suivante ».

Remplacer le maïs ensilage par du maïs grain

Concernant le maïs, Solagro estime qu’il est possible « de convertir une partie du 1,5 million d’hectare de surfaces de maïs ensilage en maïs grain ». La conversion de 20 % de ce 1,5 million d’hectare de maïs ensilage permettrait de produire 3 millions de tonnes de maïs grain. Mais cela impliquerait une combinaison de deux mesures, à savoir :

la diminution du cheptel bovin, en priorité les cheptels avec une alimentation à base de maïs et soja;

l’augmentation de la part d’herbe et fourrages issus de prairies temporaires ou permanentes fauchées, en substitution au maïs ensilage.

Promouvoir les systèmes herbagers

La troisième note de Solagro concerne les co-produits de l’alimentation animale. L’association propose la substitution d’une partie des besoins en protéines animales par des protéines végétales. Et ce y compris « pour les populations les plus vulnérables, qui seront directement impactées par l’augmentation des prix des céréales et donc par celui des protéines animales les moins chères (viande de volaille). »

Solagro entend aussi promouvoir les systèmes herbagers en Europe qui « permettent de préserver les prairies naturelles tout en réduisant la demande en terres arables pour l’alimentation du bétail ».