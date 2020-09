pour vous connecter et poursuivre la lecture

Ce mystérieux dessin, portant la mention « committed to 50 miles » (littéralement, « engagé aux 80 km »), a été réalisé pendant la période des moissons sur les champs d’Antony Pearce. « Je leur avais proposé une idée de vidéo, avec l’objectif de mettre en avant les engagements de Weetabix, explique l’agriculteur à La France agricole. Ils ont apprécié, mais avaient déjà en tête ce logo dans un champ de blé. Alors ils m’ont fourni l’image, et je me suis chargé de la réalisation. »

Le Covid-19 a fait changer les mentalités

Pour Antony Pearce, les consommateurs s’intéressent de plus en plus à l’origine de leur nourriture, et portent de l’intérêt à l’agriculture locale, notamment depuis la crise sanitaire du coronavirus. « Weetabix était déjà engagé dans ce genre de démarche de proximité depuis quelques années, mais ne communiquait pas autant », raconte Antony.

« Cette photo sera utilisée pour promouvoir les engagements de l’entreprise sur ses approvisionnements, poursuit-il. Le blé qu’elle transforme à l’usine située dans le comté de Northamptonshire est cultivé à moins de 80 km du site. » Pour l’agriculteur, cette image sera utilisée sur les réseaux sociaux, et peut-être même sur les paquets de gâteaux.

Un agriculteur engagé dans les relations clients

Antony Pearce ne commercialise pas l’intégralité de ses productions sur le marché local, mais il s’y engage un maximum. À la période de Noël, les 1 000 dindes qu’il produit sont vendues via son site internet, avant que les clients ne passent les chercher sur la ferme.

Pour cet agriculteur, la relation avec le client est très importante. « Je pense qu’après le Brexit, les producteurs seront plus proches de leurs clients industriels. J’ai moi-même commencé à m’en rapprocher, confie-t-il. Et c’est pour cela que j’aime tant la production de dindes : c’est parce que je les vends en direct. »