Selon les données diffusées par l’Organisation des Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), l’indice des prix des céréales était presque inchangé par rapport à juin 2020, et en hausse de 0,4 point (+ 0,4 %) par rapport à son niveau de juillet 2019. « Les prix du blé ont peu évolué d’un mois à l’autre, tandis que ceux du maïs et du sorgho ont fortement augmenté et que ceux du riz ont chuté », détaille la FAO.

« Sur les marchés du blé, en dépit de l’affaiblissement du dollar américain et des préoccupations quant aux perspectives de production en Europe, dans la région de la mer Noire et en Argentine, l’activité économique atone et les premières estimations d’une forte reprise de la production en Australie ont maintenu la valeur moyenne en juillet presque au même niveau qu’en juin, soit près de 2 % au-dessus du niveau de juillet 2019. Les prix de l’orge sont eux aussi restés stables. »

En revanche, la FAO observe une forte augmentation des prix du sorgho et du maïs entre juin et juillet, de 5,8 % et 3,7 % (+ 14 % et + 10,4 % par rapport à juillet 2019). Pourquoi cette flambée ? Principalement parce que la Chine a acheté d’importants volumes de ces deux grains aux États-Unis. « Les craintes suscitées par les conditions météorologiques et l’affaiblissement du dollar y ont également contribué ». Les prix du riz font les frais des perspectives de récoltes abondantes.