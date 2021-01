Une nouvelle plateforme web pour les collectifs d’agriculteurs

Dans un communiqué paru le 18 janvier 2021, l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA) annonce le lancement du site Collectifs-agroécologie.fr afin de fédérer GIEE, groupes 30 000 et fermes Dephy au sein d’une même plateforme.

Une plateforme pour localiser les collectifs

« Un site plus complet, dynamique et ergonomique », c’est l’objectif affiché de cette nouvelle plateforme. Un outil cartographique permet de localiser les groupes et d’accéder aux informations et livrables de capitalisation.

Des filtres sont également proposés afin de cibler la recherche par régions et sujets (types de groupe et de production, thématiques de travail). La plateforme s’enrichira également de résultats de projets de recherche autour de ces groupes en transition.

Fédérer les différents types de groupe

Différents types de groupe seront identifiables :

Les GIEE (groupements d’intérêt économique et environnemental) s’engagent sur un projet pluriannuel de changement de pratiques ou de systèmes sur une thématique de travail définie.

Les groupes 30 000, issus des anciens groupes Dephy, diffusent des pratiques économes en produits phytosanitaires tout en étant économiquement viables.

Les fermes Dephy regroupent des exploitations agricoles volontaires engagées dans la réduction des usages de produits phytosanitaires.

En 2021, 1 500 collectifs (tous types de groupes confondus) sont recensés. Ils représentent 25 000 agriculteurs accompagnés par les acteurs locaux de conseil et de développement agricole.