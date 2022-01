Mardi 18 janvier 2022 avaient lieu les huitièmes rencontres annuelles du biocontrôle organisées par IBMA France, l’association française des entreprises de produits de biocontrôle qui avaient comme fil rouge : « le biocontrôle créateur de valeur ».

Des chiffres encourageants

Le ministre de l’Agriculture, Julien de Normandie, est intervenu en ouverture rappelant que le biocontrôle est un « atout majeur » pour les agricultures. « C’est la raison pour laquelle ce gouvernement a lancé la stratégie nationale de déploiement du biocontrôle en novembre 2020 pour accélérer son développement », a-t-il ajouté.

Ainsi les chiffres sont encourageants : le pourcentage d’usages couverts par au moins une solution de biocontrôle a dépassé l’objectif de 50 % fixé pour le 1er janvier 2022 car en décembre 2021 plus de 54 % des usages étaient couverts.

Investissements

« Nous devons capitaliser sur ces bons résultats et aller encore plus vite et plus loin, a insisté le ministre. Aller plus loin c’est ce que le gouvernement va permettre en engageant plus de 2,8 milliards d’euros grâce au plan France 2030. C’est un investissement au titre de cette troisième révolution agricole, celle de la connaissance mais aussi du vivant, dont le biocontrôle constitue un pilier incontournable. »

« En plus du soutien apporté par le Casdar (1) et le plan Ecophyto, nous allons intensifier le soutien de l’État au déploiement du biocontrôle dans nos territoires, ajoute le ministre. Pour produire de nouveaux leviers et rendre plus efficaces les sorties de solutions de biocontrôle plus de 40 millions d’euros seront également dédiés au grand défi “Biocontrôle”. »

Au final, ces moyens exceptionnels, nous les mettons au service de notre ambition : faire de la France le leader mondial du biocontrôle. Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture

Sortie du décret « liste »

Ce rendez-vous a également été l’occasion d’apprendre que le décret « liste », qui avait fait l’objet d’une consultation publique, a été publié au Journal officiel ce 18 janvier 2022.

« Préparé en 2021, il est un premier jalon important car il fixe les critères définissant le biocontrôle. Il les codifie dans le code rural et de la pêche maritime », a appuyé Julien Denormandie.

Et Denis Longevialle, secrétaire général d’IBMA France, d’ajouter : « ce dernier nous place dans la perspective de la prochaine échéance qui sera la véritable reconnaissance du biocontrôle à l’échelle européenne »

Reconnaissance à l’échelle européenne

« Il nous faut aboutir à une définition européenne qui ouvrirait la voie à une vision plus large et à une meilleure prise en compte des spécificités, des avantages des solutions de biocontrôle. Alors que la France vient de prendre la présidence du conseil de l’Union Européenne, vous pouvez compter sur moi pour porter cette question avec détermination dans les prochains mois », a conclu le ministre.

Céline Fricotté