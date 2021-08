Premier épisode : intervenir au bon moment

L’observation des conditions météorologiques et des dégâts sur le couvert est essentielle dans la stratégie de lutte contre les limaces. Le but est de détruire les limaces lorsqu’elles remontent à la surface et avant qu’elles aient le temps de se reproduire. Selon Jean-Claude Quillet, les limaces sortent en fin d’été quand le climat est suffisamment frais et humide. C’est à ce moment qu’il faut intervenir avec du produit antilimace même si la culture n’est pas encore en place. Explication en vidéo.

Dans les prochains épisodes : quel produit utiliser et comment l’épandre ? comment utiliser les avantages des auxiliaires ? comment détourner les limaces avec une plante appât ?