Le 29 juillet 2021, le Conseil international des céréales (CIC) a estimé la production totale de céréales dans le monde à 2 295 millions de tonnes pour 2021-2022. Plus faible de 6 millions de tonnes par rapport aux prévisions du mois précédent (en raison de la sécheresse en Amérique du Nord), elle resterait supérieure de 4 % à celle de 2020-2021.

Des échanges de céréales influencés par la Chine

C’est principalement le maïs (+74 millions de tonnes sur un an) et le blé (+15 millions de tonnes sur un an) qui relèverait le niveau de production de 2021-2022 par rapport à la campagne précédente.

Les consommations suivent globalement la même tendance, soit une baisse d’un mois sur l’autre de 4 millions de tonnes, et une hausse de 3 % comparativement à 2020-2021. Les stocks mondiaux de la fin de 2021-2022 perdent 3 millions de tonnes sur cette prévision (à 594 millions de tonnes), pour un niveau à peu près similaire à celui de 2020-2021.

Quant aux échanges, ils gagnent 1 million de tonnes (à 419 millions de tonnes) sur le mois précédent, « en raison d’une augmentation des expéditions d’orge vers la Chine », souligne le CIC. Cependant, les volumes d’importation auraient tout de même tendance à diminuer pour ce pays, d’où une prévision à la baisse de 7 millions de tonnes par rapport à 2020-2021.

Dans l’Union européenne à 27, la production totale de céréales pour 2021-2022 est estimée par le CIC à 291,8 millions de tonnes (278,1 millions de tonnes en 2020-2021) : le blé atteindrait 137,7 millions de tonnes (124,5 millions de tonnes en 2020-2021) et le maïs, 68,3 millions de tonnes (64,9 millions de tonnes en 2020-2021).

Augmentation des surfaces en soja pour 2021-2022

Le soja voit ses projections de production mondiale pour 2021-2022 réduite de 1 million de tonnes par rapport au mois dernier, à 382 millions de tonnes. Elle resterait malgré tout supérieure de 19 millions de tonnes par rapport à 2020-2021, en raison principalement d’une augmentation des surfaces des principaux producteurs. Dans l’Union européenne à 27, elle est estimée à 3 millions de tonnes (2,6 millions de tonnes en 2020-2021).

Les échanges mondiaux pour la campagne de 2020-2021 sont réduits de 4 millions de tonnes (à 168 millions de tonnes) : « Ils reflètent des expéditions plus faibles que prévu en provenance d’origine sud-américaine au cours des derniers mois », précise le CIC. Pour 2021-2022, ils s’affichent à 172 millions de tonnes poussés par les achats asiatiques.