L’intégration d’Asa-Lift au sein du groupe Grimme est désormais totale. L’Allemand vient en effet de reprendre la totalité du constructeur danois, dont il possède 70 % des parts depuis 2013. Au cours de sept dernières années, les produits Asa-Lift ont changé de couleur pour adopter le rouge de Grimme et l’effectif est passé de 70 à plus de 130 employés.

Des engins pour les légumes

L’entreprise danoise fondée en 1936 est spécialisée dans la récolte et le nettoyage des légumes. Avec l’intégration de son catalogue, Grimme, qui est déjà incontournable dans le secteur de la pomme de terre et des betteraves, s’impose comme un poids lourd dans le domaine de la mécanisation de la culture des oignons, des carottes, des betteraves rouges, de la ciboulette, du panais et du fenouil.