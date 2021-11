Le coût des intrants a poursuivi sa hausse en septembre 2021, du fait d’une forte progression des prix des engrais et amendements, de l’énergie et des lubrifiants.

Les mois se suivent et se ressemblent : en septembre 2021, la hausse du prix d’achat des intrants se poursuit : + 12,6 % par rapport à septembre 2020, après + 10,2 % en août. Comme les mois précédents, les prix des engrais et de l’énergie augmentent le plus fortement sur un an, avec respectivement + 39,7 % et + 29,5 %, constate Agreste, le service statistique du ministère de l’Agriculture, dans une note du 17 novembre 2021.

En septembre 2021, le coût des intrants est en hausse de 12,6 % sur un an. © Insee — Agreste

Les engrais font tomber les records

« Après avoir baissé entre février 2019 et septembre 2020, le prix des engrais et des amendements s’est fortement redressé ensuite : en septembre 2021, il est au plus haut depuis février 2009, et en hausse de 39,7 % par rapport à septembre 2020 », note Agreste. Les cours grimpent de 7 % par rapport à août 2021, « la plus forte augmentation mensuelle depuis janvier 2008 ».

En cause notamment, les tensions sur le marché mondial, entre demande soutenue, et disponibilités limitées du fait de la hausse du prix du gaz, et la hausse des coûts du fret.

Du fait de la progression des prix, les livraisons d’engrais azotés et phosphatés poursuivent leur chute en septembre 2021. À l’inverse, les livraisons de potasse augmentent légèrement, du fait d’une hausse des prix plus « modérée » :

Engrais azotés : −25,8 % sur un an après −14,1 % en août, pour une hausse du prix des engrais simples de 55,8 % ;

Engrais phosphatés : −18,6 % sur un an après −27,7 % en août, pour une hausse du prix des engrais simples de 57,8 % ;

Engrais potassiques : +1,7 % sur un an pour une hausse du prix des engrais simples de 29,3 %.

Même musique pour l’énergie et les lubrifiants

Le prix de l’énergie et des lubrifiants est en nette augmentation, de 2,9 % par rapport à août 2021, et de 29,5 % par rapport à septembre 2020, dans un contexte de reprise économique mondiale et d’offre de gaz limitée.

En septembre 2021, le cours du baril de pétrole brut de la mer du Nord atteint les 75 $ : il est supérieur de 83,4 % aux prix de septembre 2020. Le prix du gazole non routier, qui représente un peu plus de la moitié du poste « énergie et lubrifiants » de l’Ipampa (1), augmente quant à lui de 56,8 % en un an, et de 2,5 % par rapport au mois dernier (2).

Légère hausse en alimentation animale

En septembre 2021, le prix des aliments pour animaux augmente légèrement, de 0,6 % par rapport à août. Il reste toutefois nettement supérieur à celui d’août 2020 (+12,8 %), du fait de la hausse du prix des céréales et des oléagineux.