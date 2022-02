En décembre 2021, les prix à la production de l’ensemble des produits agricoles augmentent sur un mois et sur un an. Toutes les grandes familles de produits participent à cette hausse.

Selon les chiffres du ministère de l’agriculture publié le 28 janvier 2022, en décembre 2021, les prix à la production de l’ensemble des produits agricoles augmentent de 17,8 % par rapport à ceux de décembre 2020. Toutes les grandes familles de produits participent à la hausse d’ensemble mais celle des grandes cultures y contribue pour plus de la moitié.

Les céréales en forte augmentation

Les prix des céréales sont de nouveau en forte progression sur un an (+37,9 %). Ils augmentent de 56,9 % par rapport aux cours moyens de 2016 à 2020. En dépit d’une certaine détente par rapport à ceux de novembre, en lien avec l’arrivée de récoltes records dans l’hémisphère Sud, les cours du blé restent sous tension, soutenus par une forte demande et des prévisions de stocks de grains en baisse (hors maïs).

Les prix des oléagineux plafonnent. Ils restent malgré tout très élevés dans un contexte de révisions à la baisse de la production de soja au Brésil et en Argentine, et de renchérissement du canola et du pétrole.

Une croissance plus ou moins importante en fonction des animaux

Toujours selon le ministère, les prix du porc sont en légère hausse par rapport à ceux de 2020, à l’image de l’amélioration de la situation dans les autres pays producteurs de l’UE. Le marché reste toutefois instable, en lien avec des exportations vers les pays tiers peu dynamiques et une demande hors domicile perturbée par la situation sanitaire.

Les prix des gros bovins sont au plus haut du fait d’une demande européenne dynamique et d’une offre peu étoffée. Les cours des veaux se stabilisent en fin d’année. Face à une production 2021 qui n’a pas retrouvé son niveau d’avant 2019, ils restent néanmoins très fermes. Les prix des ovins atteignent un pic, conséquence d’une offre trop restreinte au regard de la demande, malgré un léger rebond des importations.

Les prix du lait de vache continuent de bénéficier du dynamisme de la demande internationale de produits laitiers et de disponibilités limitées. Quant aux prix des œufs, ils poursuivent la nette reprise engagée en août.

Les fruits et les légumes n’échappent pas à la croissance

Les prix de l’ensemble des fruits restent supérieurs à ceux de décembre 2020 et surtout à la moyenne des cours 2016-2020. Les cours de l’ensemble des légumes s’établissent au-dessus de ceux de 2020 et de la moyenne 2016- 2020. La progression est cependant freinée par la baisse prolongée des prix des endives en raison de l’abondance de l’offre.

En décembre 2021, les prix à la consommation des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées augmentent de 1,4 % sur un an. Les prix des pains et céréales ainsi que ceux des viandes accélèrent tandis que les prix des légumes rebondissent.

