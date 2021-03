La Commission européenne lance ce 1er mars 2021 une consultation des acteurs de l’alimentaire, pour élaborer un plan d’urgence visant à garantir l’approvisionnement et la sécurité alimentaire en Europe en temps de crise. Vous pouvez poster vos propositions jusqu’au 26 avril 2021.

Bien que l’approvisionnement alimentaire dans l’Union européenne n’ait pas été menacé pendant la pandémie du Covid, certaines faiblesses sont apparues, observe la Commission européenne. Et de citer la fermeture des frontières au sein de l’Union européenne, la perturbation des chaînes d’approvisionnement internationales, des restrictions à la circulation des travailleurs ou encore des changements de la demande des consommateurs.

Dès lors, la Commission se donne comme mission, confirmée dans le cadre de la stratégie « Farm to Fork », de bâtir un plan d’urgence en cas de prochaine crise, à même de garantir l’approvisionnement et la sécurité alimentaire dans l’Union européenne. Pour cela, elle entend recueillir les expériences et les idées des parties prenantes du système alimentaire, des producteurs jusqu’aux consommateurs.