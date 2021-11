CNH, qui possède les marques Case IH et New Holland, vient d’annoncer un partenariat de licence exclusive avec l’entreprise high-tech Monarch. Ce constructeur américain est spécialisé dans les tracteurs électriques et en propose des versions entièrement autonomes.

Une plateforme pour les petits tracteurs

Pour CNH, cette licence va se matérialiser rapidement par le développement d’une plateforme électrique adaptable sur des tracteurs de faible puissance. Avec ce partenariat, le constructeur italien fait un pas de plus dans le développement de véhicules à bas carbone.

New Holland commercialise déjà un tracteur fonctionnant au biométhane et travaille sur des prototypes carburant à l’hydrogène et à l’électricité.