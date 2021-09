Le groupe Agco est surtout connu pour ses marques de matériel agricole Massey Ferguson, Fendt et Valtra, mais il est aussi propriétaire de plusieurs solutions pour l’élevage, en particulier avicole. Les marques AP, Cumberland Poultry et Tecno Poultry Equipement font ainsi partie de son portefeuille et en font un acteur important de l’équipement pour la production d’œufs.

Un robot de surveillance

C’est cette fois-ci dans l’élevage de poulets de chair qu’Agco investit en reprenant la start-up espagnole Faromatics (Farm robotics and automation). Faromatics est le concepteur de ChickenBoy, un robot de surveillance des poulets de chair suspendu.

Cette solution utilise les mesures d’un ensemble de capteurs pour évaluer le confort thermique, la qualité de l’air et le niveau de bruit du bâtiment. Une intelligence artificielle analyse ensuite tous ces paramètres afin de définir les risques pour la santé des lots de poulets et d’améliorer le bien-être animal.