Conjoncture

En octobre, la collecte recule et le prix du lait de vache augmente

20 h

Le prix du lait standard conventionnel progresse de 7,4 % sur un an et s’établit à 357 €/1 000 litres. © Cédric Faimali/GFA

Alors que la collecte de lait recule sur un an, le prix du lait de vache se raffermit. Quant au lait de chèvre et à celui de brebis, leur collecte croît sur un an.