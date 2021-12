Conjoncture

En octobre, la collecte recul et prix du lait de vache augmente

Le prix du lait standard conventionnel progresse de 7,4 % sur un an et s’établit à 357 €/1 000 litres. ©Cédric Faimali ©Cédric Faimali

Alors que la collecte de lait recule sur un an, le prix du lait de vache se raffermit. Quant au lait de chèvre et de brebis, leur collecte croit sur un an.