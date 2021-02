Le 12 mars 2021, l’agriculture sera mise à l’honneur dans le monde de la philatélie. Ce jour-là, la Poste éditera un timbre pour mettre la lumière sur l’ordre du Mérite agricole. À l’origine, sa sortie devait coïncider avec le Salon de l’agriculture à Paris mais la crise sanitaire a eu raison de l’événement sous cette forme cette année. Il était trop tard pour arrêter la machine et le jour du lancement sera tout de même l’occasion de rendre hommage à la diversité des productions agricoles en France.

Une proposition de l’ordre du Mérite agricole

En effet, décider de l’édition d’un timbre ne se fait pas en un claquement de doigt. Gilles Livchitz, le directeur de PhilaPoste, la filiale de la Poste en charge de la conception, de l’impression et de la diffusion des timbres, raconte : « J’ai reçu une demande de l’Association de l’ordre du Mérite agricole (Amoma) il y a plus de deux ans. Nous recevons entre 800 et mille demandes de ce type chaque année. Elles peuvent émaner de n’importe qui. Nous devons donc faire une sélection. Nous décidons du programme philatélique deux ans à l’avance dans une commission, présidée par le président de la Poste et composée d’une vingtaine de personnalités qualifiées d’horizons divers, qui se réunit deux fois par an. Cette proposition est avalisée par un arrêté ministériel qui fixe les douze émissions annuelles. Le ministre chargé des Postes a donc retenu le thème du Mérite agricole en décembre 2019 pour une sortie en mars 2021. La demande de l’Amoma a été extrêmement soutenue, entre autres par plusieurs parlementaires. » C’est alors que le travail peut commencer, en commençant par le visuel. Ce qui va durer plusieurs mois.

La conception du visuel

Le timbre est l’œuvre de Sandrine Chimbaud, une des cinquante artistes auxquels fait appel PhilaPoste. La conception du dessin se fait en étroite collaboration avec l’Amoma durant plusieurs mois. Gilles Livchitz relate cette période : « L’Amoma voulait représenter l’agriculture dans sa diversité. On voit la plaine et la montagne, des aliments et des hommes, des vignes et du blé, etc. Sur la feuille de douze timbres, l’illustration va encore plus loin : une vache, un tracteur, un cheval, des volailles, une banane, une baguette, etc. » Et bien sûr, le timbre représente aussi la médaille du Mérite agricole, qu’on surnomme habituellement le poireau.

Un intérêt pour les philatélistes

Ce timbre fera partie de la famille des timbres philatéliques, c’est-à-dire des timbres d’usage qui entreront ensuite dans les collections des philatélistes. On les reconnaît grâce à la lettre grecque « phi » visible dans un coin du timbre. Il portera une valeur faciale de 1,08 euro, c’est-à-dire le prix de l’acheminement d’une lettre verte.

Il sera tiré à 720 000 exemplaires, ce qui le place dans la moyenne des timbres philatéliques édités au début de l’année. Il sera imprimé par la technique de l’héliogravure dans l’imprimerie spécialisée de la Poste à Périgueux (Dordogne).

Son lancement aura lieu le 12 mars 2021 dans la boutique parisienne de la Poste, le Carré d’encre. Ensuite, il sera mis en vente dans les bureaux de Poste de France à partir du 15 mars 2021. Comme tous les timbres philatéliques, sa durée de vie sera de neuf mois et il sera retiré de la vente et détruit à l’issue de cette période.

Une distinction créée en 1883

Le Mérite agricole est une distinction créée en 1883 d’après une proposition du ministre de l’Agriculture d’alors, Jules Méline, qui déplorait que l’agriculture n’occupât pas « la place qu’elle mérite dans les ordres honorifiques ». Comme la Légion d’honneur, cette distinction comporte trois grades : chevalier, officier et commandeur. Elle est différente de l’ordre du Mérite, créé en 1963.

Sa décoration se compose d’un ruban vert bordé de deux bandes rouges rappelant la Légion d’honneur et d’un insigne représentant une étoile blanche à six branches entourée d’épis de maïs à gauche et de blé à droite, avec en son centre l’effigie de la République. Pour l’obtenir, il faut justifier de dix ans de services réels rendus à l’agriculture.

Les candidatures au contingent annuel de 1 200 chevaliers émanent généralement des départements. Les nominations ont lieu chaque année en janvier et juillet. L’association des membres de l’ordre du Mérite agricole a été créée en 1992. Son conseil de l’ordre est présidé par le ministre en charge de l’Agriculture.